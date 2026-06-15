Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, evinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki Y.Ç., yaşadığı evin balkonundan aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.Ç.'nin cenazesi, ölüm nedeninin net olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

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