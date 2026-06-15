Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Adıyaman’ın güncel gündemi, yerel basının durumu ve kentte devam eden çalışmalar ele alınırken, basının kamu ile vatandaş arasında üstlendiği önemli rol üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Adıyaman’ın sosyal ve ekonomik gelişimiyle ilgili görüş alışverişi yapıldı. Kentte sürdürülen hizmetler, vatandaşların beklentileri ve yerel medyanın bu süreçlerdeki katkıları da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, yerel basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemine dikkat çekerek, medya kuruluşlarının güçlenmesinin hem şehirlerin gelişimine hem de demokratik iletişim ortamına katkı sunduğunu ifade etti.

Dişkaya, misafirperverliğinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a teşekkür ederek, yerel basının desteklenmesinin önem taşıdığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının toplumun doğru ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Adıyaman’ın gelişimi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aydın, yerel medya kuruluşlarının kentin sesi olma noktasında önemli bir görev yerine getirdiğini belirterek, çalışmalarında AGC Başkanı Zeki Dişkaya’ya başarılar diledi.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizin gelişimine katkı sunan ziyaret ve temasları aktarmayı sürdüreceğiz.