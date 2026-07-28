Adıyaman Belediyesi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Yeni Mahalle'de yapımı sürdürülen 16 dönümlük parkta çalışmalar son aşamaya geldi. Deprem sonrası kentte sosyal yaşam alanlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında spor alanları, yürüyüş yolları, dinlenme bölümleri ve çeşitli sosyal donatılar yer alacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, incelemelerde bulunduğu parkın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, 15 Ağustos'ta düzenlenecek törenle vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

6 Şubat depremlerinin ardından sosyal yaşam alanlarının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'de yapımı devam eden park projesini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen 16 dönümlük parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

15 Ağustos'ta Hizmete Açılacak

Başkan Abdurrahman Tutdere, belediye olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak park ve yeşil alan projelerine de önem verdiklerini belirtti.

Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı sürdürülen parkın 15 Ağustos'ta tamamlanarak spor alanları, dinlenme bölümleri ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşa hizmet verecek modern bir yaşam alanı olarak kullanıma açılacağını ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

Deprem sonrası Adıyaman'a destek veren kardeş belediyelerin katkılarının önemli olduğunu belirten Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve Eskişehir halkına teşekkür etti.

Tutdere, dayanışma sayesinde Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin güçlenerek devam ettiğini belirterek, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanmak üzere olan parkın; yeşil alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla bölge sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunması hedefleniyor. Parkın 15 Ağustos'ta düzenlenecek törenle hizmete açılması planlanıyor.