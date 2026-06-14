Polis Başmüfettişi Mehmet Fatih Ersoy, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede emniyet hizmetleri, kurum çalışmaları ve yürütülen faaliyetler ele alınırken, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular da değerlendirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, ziyaretinden dolayı Polis Başmüfettişi Mehmet Fatih Ersoy'a teşekkür etti.

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona ererken, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurum içi koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PERRE