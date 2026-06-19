Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü belirten ailelerin sürdürdüğü evlat nöbeti 120’nci haftaya ulaştı. Farklı tarihlerde çocuklarını kaybettiklerini ifade eden aileler, bir kez daha DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık altı yıldır devam eden evlat nöbetinde aileler, çocuklarına kavuşma umutlarını koruduklarını belirterek eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştiren aileler, evlatlarına ulaşabilmek için yetkililerden ve kamuoyundan destek beklediklerini dile getirdi.

Çocuklarının farklı dönemlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten 35 aile, Van’da düzenlenen evlat nöbeti kapsamında DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla il başkanlığı binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdikten sonra basın açıklaması yaptı. Daha önceki eylemlerde slogan atan ailelerin, son dönemdeki eylemlerini slogansız sürdürdüğü belirtildi.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Sıddık Çiftçi, yıllardır evlatlarına ulaşmaya çalıştıklarını belirterek mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Kardeşinden uzun süredir haber alamadığını ifade eden Çiftçi, kardeşinin zorla dağa götürüldüğünü öne sürerek, “Kardeşimden şu ana kadar haber alamadım. Kardeşimi zorla dağa götürdüler. Kendisi engelli ve henüz bir haber alamadık. Artık anaların ağlamasını istemiyoruz. Eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Van’da devam eden evlat nöbetinde aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

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