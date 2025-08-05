#Adıyaman Belediye Başkanımız Sn. Av.Abdurrahman Tutdere, siyasi gerekçelerle alınan haksız uzaklaştırma kararının ardından, bugün yeniden görevine dönmüştür.

Halkın iradesine karşı yapılan bu adaletsizliğe verilen geç de olsa doğru bir yanıtla, Başkanımız yeniden makamına kavuşmuştur.

Demokratik yollarla seçilmiş bir yöneticinin görevinin başına dönmesi, adaletin ve halk iradesinin üstünlüğünün bir kez daha teyididir.

Bu karar, Adıyaman halkının seçimde verdiği mesajın yok sayılamayacağının açık göstergesidir.

Başkanımız Sn. Abdurrahman Tutdere’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; hizmet yolculuğunda #Adıyaman’a daha büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

Çünkü halkın iradesi en büyük meşruiyettir.

Ve bugün, demokrasi bir kez daha kazanmıştır.

#AdaletKazandı

#DemokrasiKazandı

#HalkınİradesiKandı