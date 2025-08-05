Tutdere Yeniden Görevde: İçişleri Bakanlığı'ndan Görev İade Kararı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine resmen geri döndü. Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsine alınan ve bu nedenle görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tutdere, adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından tekrar göreve iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li belediyelere yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda adı geçen Tutdere, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, 8 Temmuz'da ise “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Tutdere hakkında “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol kararı vermişti.

Adli süreç devam ederken, İçişleri Bakanlığı 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa’nın 127’nci ve Belediye Kanunu’nun 47’nci maddelerine dayanarak Tutdere’yi görevinden geçici olarak uzaklaştırmıştı.

Ev Hapsi Kaldırıldı, Görevine Döndü

Son olarak İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Tutdere hakkında uygulanan “konutu terk etmeme” adli kontrol şartını kaldırdı. Bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçerek, Abdurrahman Tutdere’nin görevine iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

> “Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla adli kontrolün kaldırılması üzerine görevine iade edilmiştir.”

Soruşturma Devam Ediyor

Tutdere’nin görevine dönmesiyle birlikte Adıyaman Belediyesi'nde normalleşme sürecine geçilirken, kamuoyunda operasyonların seyri ve diğer illerdeki gözaltılar da yakından takip ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.