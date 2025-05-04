Ünlü sanatçı, son zamanlarda trend listelerinde hızla yükselen Bize Has şarkısını seslendirirken, salondaki konuklar şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti ve adeta dev bir koro oluştu.

Bu anlar, gecenin en duygusal ve birleştirici anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Sony Music Türkiye etiketi ile müzikseverlere ulaşan Drama albümünden, sözleri Berksan Özer’e, müziği Volga Tamöz’e ait olan “Bize Has”, Sibel Can’ın duygusal ve güçlü yorumuyla birleşerek albümün öne çıkan parçalarından biri hâline geldi. Şarkı, sosyal medyada ve dijital platformlarda binlerce dinlenme ve paylaşım alarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Gece boyunca geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarıyla sahnede fırtına gibi esen Sibel Can, izleyicisiyle kurduğu içten bağ ve sahne enerjisiyle bir kez daha gönülleri fethetti.