Cumhuriyet tarihine bir kara leke daha attınız. Sarıklı amiral tarikat üyesi olunca göz yumulup tüm hakları verilip emekli ediliyor, okulu birinci bitiren teğmenler törende “Mustafa Kemal’in askeriyiz” deyince TSK’dan ihraç ediliyor!

Geldiğimiz yere, hale bakar mısınız!... Ülkenin kurucusuna hakaret ediyorlar, sövüyorlar, ceza yok, "Mustafa Kemal"in Askerleriyiz" diyen askerlerimize soruşturma, ihraç!.. Bu bir çifte standart değildir de nedir?...

Bu UTANÇ ne zaman başladı biliyor musunuz?Devlet işlerinin içine din işleri girdiği zaman başladı. Askeri okullar kapatıldığı zaman başladı. Tarikatlarla yol alanlar, yönetime geldiği zaman başladı. Fetö devletin kozmik odasına girdiği zaman başladı.

Türkiye’nin en başarılı teğmenleri, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için ihraç edildi! Utanç vesikası size yeter. Bugün, utanç günü olarak tarihteki yerini aldı. Bizim için Sonsuza kadar kahraman teğmenlerimiz olarak kalacaklardır. Bu tabloyu yaratanlar ise tarihe kara bir leke olarak geçtiler bile. Kimilerine nesiller boyu bir ders, kimilerine nesiller boyu utanç olarak kalacak. Mustafa Kemal'in ordusundan, Mustafa Kemal'in Askerleri ihraç edildi. Bu ülkenin kurucusuna hakaret ve küfür edenlerin değil de; ülkesine, milletine, atasına bağlı teğmenlerimizin ihraç edilmesi utanç vericidir.

Bu ordunun askeri daima Mustafa Kemal’in askeridir ve onun askeri kalacaktır. Bu utanç dolu karar, Mustafa Kemal ile omuz omuza mücadele eden şehitlerimizin anısına hakarettir! Teğmenlerimiz, onurumuzdur. Bizler Cumhuriyetin neferleriyiz. Hepimiz Mustafa Kemalin Askerleriyiz.