Neredeyse hergün bir skandalla uyanıyoruz.

Muhalif Belediye Başkanlarının biri akşam tutuklanırken bir diğeri sabahına gözaltına alınıyor. Hukuk yolu ile siyaseti dizayn etmek isteyen ve kayyumlar yolu millet iradesini reddeden zihniyeti kınıyorum.

Bir yandan siyasi amaçlı hukuksuz soruşturmalar ve yargı sopasıyla darbe vari bir biçimde Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyumlar atayarak halk iradesi gasb ediliyor.

Esenyurt, Ovacık, Tunceli, Mardin, Akdeniz, Siirt Belediyesine kayyum atanmış. Beşiktaş Belediye Başkanı cezaevinde...

Bir taraftan gözaltılar, bir taraftan kayyumlar, bir taraftan da gözaltına alınan gazeteciler ülke nereye gidiyor böyle?...

Halk yoksulluk ve açlık içinde yorgun ve bitkin iken bir de başıma ne gelir tedirginliğini yaşıyor.Vatandaşı gerçek gündeminden uzaklaştırarak, sanal gündem yaratma operasyonlarının ardında

Yolsuzluk.

• Yoksulluk,

• Geçim derdi,

• Kayyumlar,

• Kadın ve çocuk cinayetleri,

• Korku,

• Adaletsizlik,

• Torpil,

• Enflasyon,

• Zamlar, zamlar, zamlar,

• Verginin de vergisi,

• Asgarinin de asgarisi ücretler gibi halkın temel sorunları var.

Yargıyı sopa gibi kullanarak yaratılmak istenen korku düzeninin tam ortasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu’nun yanında durmak, adalet ve demokrasi mücadelesinde omuz omuza vermek hepimizin sorumluluğudur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Üç kez seçim kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının siyasi yasaklarla önünün kesilmek istenmesi halkın iradesine yapılmış bir darbedir. Milletin iradesini ve hukuku yok sayanlara karşı demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.

Eleştirilerimize kulak verin, konuşmalarımızı dinleyin ama baskı kurmaya çalışmayın. Sustukça haksızlık büyür, konuştukça adalet filizlenir. Demokrasiyi, insanı, hayvanı, doğayı, emeği, hukuku savunacağız! Vicdan sustuğunda adalet kaybolur, biz susmayacağız. Cumhuriyet Halk Partililer yıldırma politikalarınıza boyun eğmeyecektir. Ülkemiz adına, demokrasi adına doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayız.

Önceki dönem Başbakanlarımızdan Devlet adamı Sn. Bülent Ecevit'i rahmetle anarken, "Bir ülkeye diktatörlüğü diktatörler değil, ona boyun eğenler getirir" sözünün kıymetini bugün daha çok anlıyoruz.

Tarihe baktığımızda halkın gücüne galip gelmiş güç olmamıştır. Milletin iradesi her şeyin üstündedir. #CumhuriyetHalkPartisi dün olduğu gibi bugün de ülkeye demokrasiyi getirecek tek partidir.

Umudu birlikte büyüteceğiz.