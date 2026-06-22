Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen bisiklet kazasında 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşanan olayda, kontrolden çıkan bisiklet yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yere düşerek yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.E. (12) idaresindeki bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralanırken, durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.