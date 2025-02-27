Oturarak voleybol branşının tanıtılması ve sporcu taramalarının gerçekleştirilmesi amacıyla, Adıyaman’da deprem sonrası ampute olan üç sporcu Mehmet Can Yaşar, Mert Ali Kamer ve Muhammed Dinçer milli takım kampına davet edilecek.

Adıyaman’da oturarak voleybol takımı kurmayı planladıklarını belirten İl Müdürü̈̈ Fikret Keleş, şu ifadeleri kullandı:

“Paralimpik bir spor olan oturarak voleybolu ilimizde yaygınlaştırarak sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu proje sayesinde belki de Adıyaman’daki ilk oturarak voleybol takımını kuracağız. Engelli kardeşlerimizin daha aktif spor yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Bu girişim, engelli bireylerin spora katılımını teşvik ederken, Adıyaman’ın oturarak voleybol branşında da gelişmesine katkı sağlayacak.”

Kaynak : PHA