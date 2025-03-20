Türkay Gazetesi ve internet üzerinden yayın yapan siteyi yakından takip ettiklerini dile getiren Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan; “Bölgemizde yaşanan deprem sonrası ilçemizde aktif olarak yayın hayatını sürdürmekte olan Türkay Gazetesi ve internet sitesi zor şatlarda büyük bir özveri ile kaymakamlık olarak ilçemizde yapmış olduğumuz her türlü çalışma, program ve etkinliklerimizi kamuoyuna duyurmada ellerinden geleni yapmakta. İlçemiz için ellerinden geleni yapan, Türkay Gazetesi ve internet sitesi yönetim kurulu başkanı Osman Gül’e ve Yazı işleri müdürü Gamze Gül’e teşekkür ediyor, yayın hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkay Gazetesi ve İnternet sitesi yönetim kurulu başkanı Osman Gül; “Sayın Kaymakamımız her fırsatta vatandaşlarımızla ve esnafımızla bir araya gelerek devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte. Bugün gazetemizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Sayın kaymakamımıza ziyaretleri dolayısıyla Türkay ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.