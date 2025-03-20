“Demokrasiye ve Hukuka Sahip Çıkmak Adına Tercihinizi Yapın”

Tutdere, Pazar günü gerçekleştirilecek ön seçimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Pazar günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyecek. Bugün özellikle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de açıklamasında belirttiği gibi hem Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini hem de yüreği demokrasi mevkutla çarpan bütün vatanseverleri sandığa davet ediyoruz.”

Tutdere, demokrasiye sahip çıkmanın ve halkın iradesinin sandıklara yansıtılmasının büyük önem taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

“Biz de Adıyaman’da gerçekten Pazar günü herkesi bu demokrasi şölenine davet ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak adına, hukuka sahip çıkmak adına gelip tercihini yapmaya davet ediyoruz. Ve tüm ülkede 23 Mart bir demokrasi şölenine dönecektir.”

“İmamoğlu’nun Adaylığı Sandıkla Tescil Edilecek”

Abdurrahman Tutdere, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimin aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı süreci ve hukuksuzluklara karşı halkın tepkisini ortaya koyacağını ifade etti.

“Halkımız akın akın sandıklara girip hem bugün yapılan hukuksuzluklara ve haksızlıklara karşı tavrını koymuş olacak hem de Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, kendi iradesi olduğunu sandıkla da tescil edecektir.”

“Demokrasi Şöleni Olacak”

Tutdere, bu sürecin bir demokrasi şölenine dönüşeceğini belirterek sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Demokrasimize, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmak için tüm Adıyamanlıları sandıklara gitmeye ve bu tarihi ön seçimde oy kullanmaya davet ediyorum.”

Kaynak : PHA