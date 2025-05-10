Eğitim Hayatından Yöneticiliğe Uzanan Başarılı Bir Kariyer

Kâhta'nın Esendere (Kilisk) köyünde dünyaya gelen İbrahim Tanrıverdi, ilk ve ortaöğrenimini Kâhta Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, lise öğrenimini ise Kâhta Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Bingöl Solhan Lisesi’nde öğretmenliğe başladı.

Kâhta’da Çok Sayıda Eğitim Kurumunda Görev Aldı

2000 yılından itibaren memleketi Kâhta’da birçok okulda görev yapan Tanrıverdi, Hacı Bey Ortaokulu, GAP Anadolu Lisesi, Kâhta METEM, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi gibi eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu. 2009-2010 eğitim öğretim yılında Kâhta Anadolu Öğretmen Lisesi’nin kurucu müdürlüğünü üstlendi.

Sonraki yıllarda Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi ve Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi gibi çeşitli okullarda müdürlük ve kurucu müdürlük görevleri üstlenen Tanrıverdi, eğitim yönetimi alanında uzun soluklu birikime sahip bir isim olarak öne çıkıyor.

Eğitim Yazarlığıyla da Tanınıyor

İbrahim Tanrıverdi aynı zamanda çeşitli yerel medya platformlarında eğitim, kültür ve sanat alanında kaleme aldığı yazılarla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, yeni görevinde Sincik ilçesinin eğitim altyapısına katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA