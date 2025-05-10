Yaklaşık 2 Yıllık Başhekimlik Sürecinde Önemli Hizmetler Verdi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Fedli Emre Kılıç, daha önce de Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde hekim olarak görev almış, ardından başhekim olarak atandığı yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hastanede pek çok yeniliğe imza atmıştı. Kılıç’ın hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları hem de hastane yönetimindeki performansı takdir toplamıştı.

Görevi Dr. Mustafa Akel Devraldı

Dr. Kılıç’ın yeni görevi nedeniyle boşalan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini, hastanenin deneyimli iç hastalıkları uzmanlarından Dr. Mustafa Akel devraldı. Devir teslimin ardından hastanede yeni döneme ilişkin hazırlıkların başlatıldığı öğrenildi.

Teşekkür ve Başarı Dileği

Sağlık camiası ve Kahta kamuoyundan gelen açıklamalarda, Dr. Fedli Emre Kılıç’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edilirken, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevinde de başarılar dilendi.

Kaynak : PHA