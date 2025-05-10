“Ötekileştirici Tutum Adıyaman’a Zarar Veriyor”

Açıklamasında İl Başkanı Kablan’ın birleştirici değil, ayrıştırıcı bir siyaset izlediğini öne süren Abdulvahap Can, Adıyaman ve Kahta’nın böylesi bir dönemde bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu belirtti:

“Yerle bir olmuş bir memleketin yaralarını sarmak yerine, kişisel ikbal hesapları yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızı sözde temsil ediyorsunuz, peki gayeniz nedir, amacınız nedir? Adıyaman’ı ve ilçelerini kucaklayıcı siyasetle bütünleştirmek varken, ötekileştirme çabası size ne kazandıracak?”

“Bu Kutlu Dava, Sizin İhtiraslarınızla Tümsekte Kalmaz”

Can, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partiye olan bağlılığını vurgulayarak, “Bizler her zaman ‘ben’ değil ‘biz’ dedik. Kardeşlik şiarıyla herkese kucağımızı açtık. Bu dava sizin ihtiraslarınızla tökezlemez. Ama biz bu davayı tökezlemeye bırakmayacağız” dedi.

“Bizi Yok Sayıyor, Teşkilatı Devre Dışı Bırakıyorsunuz”

İl Başkanı Kablan’a yönelik eleştirilerini somut örneklerle sürdüren Abdulvahap Can, yaşanan bazı olayları şu sözlerle sıraladı:

“Kahta’daki kongre biter bitmez bana dönüp ‘Sizinle uğraşacağım’ dediniz mi?”

“Kahtalı bir işletmede yapılan toplantıya davet edip, sonra ‘Sizlerin gelmesi sakıncalı’ diyerek geri çevirdiniz mi?”

“Geçtiğimiz hafta taziye ziyaretleri için birlikte Kahta’ya geleceğinizi söylediniz. Teşkilat olarak sizi karşıladık. Ama bizi ekip yalnız başınıza ziyaretlere gittiniz. Ardından hiçbir şey olmamış gibi ‘Ben gidiyorum’ dediniz.”

“Ziyaretlerden Habersiziz, Modumuzu Düşürmeye Çalışıyorsunuz”

Can, son olarak Kablan’ın Kahta merkez ve köylerine yaptığı ziyaretlerin ilçe teşkilatına haber verilmeden gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bizler bu davayı büyütmek için samimi çaba içindeyken, siz bizleri itibarsızlaştırmak ve yok saymak için uğraşıyorsunuz. Moral bozmaya çalışıyor, teşkilatı dışlıyorsunuz. Kiminle hareket ettiğinizi, kiminle yol yürüdüğünüzü çok iyi biliyoruz.”

“Mevkiler Geçicidir, Asıl Olan Dava ve Cumhurbaşkanımızdır”

Açıklamasını birlik ve vefa çağrısıyla tamamlayan Abdulvahap Can, şu mesajı verdi:

“Bu yazıyı defalarca ilettiğimiz ama dikkate alınmayan meseleler yüzünden kaleme aldım. Mevkiler geçicidir. Esas olan kutlu davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğidir. Bizim Kahta halkına ve Cumhurbaşkanımıza sözümüz var. Birlik, beraberlik içinde hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA