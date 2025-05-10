“Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır”

İslam dininde anneye verilen önemin altını çizen Mehmet Anaç, “Dinimiz İslam, annenin rızasını Allah’ın rızasıyla eş tutmuş, Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ buyurarak bu makamın yüceliğini vurgulamıştır” dedi.

“Kutlamalar, Annelerin Yaşadığı Gerçekleri Göz Ardı Edemez”

Anneler Günü’nün yalnızca çiçek ve mesajlarla geçiştirilemeyeceğini ifade eden Anaç, şöyle devam etti:

“Bugün, annelerin karşılaştığı şiddeti, yoksulluğu, yalnızlığı ve toplumsal dışlanmayı görmeden yapılan her kutlama eksik kalır. Tütün tarlalarında sabahın ilk ışığından gün batımına dek çalışan cefakâr annelerimizin yaşadığı zorlukları görmezden gelmek, bu günün ruhuna aykırıdır.”

“Her Gün Annelerin Günüdür”

DEVA Partisi olarak toplumu hak, adalet ve huzur temelinde inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Anaç, “Annelerimizin güven içinde, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesi önceliğimizdir. Onlara olan saygımız bir güne değil, her güne yayılmalıdır. Hayatlarını iyileştirmek bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Depremzede ve Şehit Annelerine Özel Vurgu

6 Şubat depremini hatırlatarak sözlerini tamamlayan DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, “Evladını kaybeden, yalnız yaşayan, şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm cefakâr annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyor; sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi

Kaynak : PHA