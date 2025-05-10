Celalettin Güvenç: “Adıyamanlıların Duası Bize Yeter”

Ziyarette gazeteci-yazar Zeynel Abidin Kıymaz’ın sorularını yanıtlayan Celalettin Güvenç, Adıyaman’daki görev süresini şu sözlerle anlattı:

“1993 yılında Şevket Gürsoy Bey Adıyaman Belediye Başkanıydı, ben Vali Yardımcısıydım. İki yıl boyunca Adıyaman’da hizmet ettik. Bürokrattık ve görev süremiz sınırlıydı ama hep içimden ‘İmkân olsa burada 10 yıl kalıp hizmet etsem’ derdim. Adıyaman’dan ayrıldıktan sonra da bağımız kopmadı. Bugün burada dostlarımızla birlikte olmak, çiğköftemizi, peynirli helvamızı paylaşmak, geçmişi yad etmek çok kıymetliydi. Eğer geride hoş bir seda bıraktıysak, Adıyamanlılar bizden razı olmuşsa, bu bize yeter de artar bile.”

Deprem sonrası bölgeye yapılan yardımlara da değinen Güvenç, “Hemşehrilerimizin acılarını paylaşıyor, vefat edenlere rahmet, kalanlara sağlık diliyorum. Devletimiz kalıcı konutlarla önemli hizmetler yürütüyor, yaralar inşallah sarılacaktır” dedi. Güvenç, ayrıca geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder için de başsağlığı diledi.

Halil Işık: “Adıyamanlılar Vefalıdır”

Toplantıya katılan Adıyaman eski Valilerinden Halil Işık ise vakıf aracılığıyla Adıyamanlılarla temasının devam ettiğini belirtti. Halil Işık:

“Adıyaman’daki görevimizin ardından Ankara’ya döndüm. Ama Vakfımız sayesinde bağımız hiç kopmadı. Tüm toplantılara ve etkinliklere katılmaya çalıştım. Adıyaman halkı vefalıdır, bunu her ortamda görüyoruz. Deprem sonrası Ankara’ya gelen hemşerilerimizin sorunlarını burada vakıf aracılığıyla çözmeye gayret ettik. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.”

Nurettin Akçul: “Maraş-Adıyaman Kardeşliğini Hep Yaşadık”

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da ziyarette konuşarak, Adıyamanlılarla dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. “Ben de Maraşlıyım. Depremde aynı felaketi yaşadık. Maraş’la Adıyaman kardeş şehirlerdir, gurbette de bu kardeşlik her zaman yaşanır” dedi.

Zeynel Abidin Kıymaz: “Maden İşçileri Kahramanca Çalıştı”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise Maden işçilerinin depremdeki arama kurtarma çabalarını hatırlatarak, Nurettin Akçul nezdinde tüm emekçilere teşekkür etti:

“Soğuk bir kış günü, enkaz altındaki insanlara ilk ulaşanlardan biri oldular. Çabaları unutulmaz. Tüm maden işçilerine teşekkür ediyorum.”

Şevket Gürsoy: “Yöresel Tatlarla, Adıyaman’ı Ankara’ya Taşıdık”

Ankara Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy ise ziyaretin anlam ve önemine değinerek şunları söyledi:

“Sayın Valilerimiz Celalettin Güvenç ve Halil Işık, Prof. Mustafa Gündüz, Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Emekli Albay Atilla Güler ve değerli hemşerilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Ankara’da Adıyaman’a has çiğköfte yoğurduk, peynirli helvamızı ikram ettik. Bu tür buluşmalarla hemşerilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Katkı sunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA