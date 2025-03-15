Eğitimde, trafik kazalarının nedenleri, trafik kurallarına uyumun önemi, trafik ve çevre bilinci, genel güvenlik önlemleri ve yaya geçidi kullanım kuralları ele alındı. Yetkililer, yayaların güvenliğini artırmak için yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken hususları aktardı ve trafik kazalarının önlenmesinde bireysel sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme eğitimlerinin toplumda trafik güvenliği bilincini artıracağını belirterek, ilerleyen dönemlerde farklı gruplara yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA