Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları katılımcılara sunuldu. Bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak, bu raporların müzakeresi yapıldı ve kabul edilip edilmeyeceği konusunda karar alındı.

Toplantıda ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarına ait olağan genel kurulların birleştirilerek 2027 yılında yapılması önerisi görüşüldü ve karara bağlandı. Bunun yanı sıra, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin 2025 ve 2026 yıllarında alacakları aylık ücret, huzur hakları ve yollukları belirlendi. Dış denetçiye verilecek aylık ücret konusunda da karar alındı.

Önemli gündem maddelerinden biri de, 2012 yılında alınan ve Adıyaman’da bir hukuk fakültesi açılmasını öngören kararın değerlendirilmesi oldu. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konuda olumlu bir dönüş sağlamaması nedeniyle, genel kurulun bu karardan vazgeçmesi durumunda, hukuk fakültesi için oluşturulan fondaki paranın kooperatif hesaplarına aktarılmasına karar verildi.

Alınan kararların ardından bir konuşma yapan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, gerçekleştirilen mali kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak : PHA