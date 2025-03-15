Ziyaret kapsamında, dolandırıcılık yöntemleri ve suçların önlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışması yürütüldü. Polis ekipleri, özellikle son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığı, siber suçlar (SİBERAY programı) ve siber zorbalık konularında detaylı bilgiler vererek, vatandaşları bu tür tehditlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, kadınların acil durumlarda nasıl destek alabilecekleri anlatıldı. Güvenli internet kullanımı konusunda da uyarılarda bulunulurken, özellikle çocukların ve gençlerin çevrimiçi ortamda karşılaşabileceği risklere dikkat çekildi.

Trafik güvenliği kapsamında ise emniyet kemeri kullanımı ile ilgili farkındalık çalışması yapıldı. Esnafa ve vatandaşlara, trafikte can güvenliğini sağlamak adına emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Etkinlik çerçevesinde, vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla çeşitli bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Polis ekipleri, benzer bilinçlendirme çalışmalarının ilçede farklı noktalarda devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA