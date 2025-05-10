Kur’an Tilavetiyle Başladı, Dua ve İkramla Sona Erdi

Program, 2008 yılında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olan İstanbul Pendik İrşad Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ahmet Dinç’in Kur’an tilavetiyle başladı. Ardından Adıyaman İl Müftü Vekili Hilmi Benli, katılımcılara hitap etti.

Müftü Vekili Benli: “Sizler Bu Toplumun Emanetisiniz”

Engellilerin sadece belirli haftalarda değil, hayatın her anında hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Müftü Vekili Benli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Allah katında değer, kişinin kalbinde taşıdığı sevgidedir. Sizler bu topluma Allah’ın birer emanetisiniz. Bu nedenle bizler de emanet bilinciyle sizlere özel önem veriyoruz. Allah’a ibadet etmek isteyen tüm kardeşlerimize en güzel imkânları sunmak için buradayız. Bu Rabbimizin bir imtihanıdır.”

Benli, İslam tarihinden örnekler vererek, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) engelli sahabelere görev ve sorumluluklar verdiğini hatırlattı:

“Allah Resulü, gözleri görmeyen Abdullah İbn Ümmü Mektûm’u kendi yerine vekil bırakmıştır. Ortopedik engelli sahabe Muaz Bin Cebel’i ise Yemen’e vali olarak görevlendirmiştir. Bu örnekler bize ehliyetin ve liyakatin her şeyin önünde olduğunu göstermektedir.”

Gönül Bağlarını Güçlendiren Buluşma

Öğle namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlik, yapılan dua ve ikramlarla sona erdi. Katılımcılar, bu tür programların sadece sembolik değil, kalıcı farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA