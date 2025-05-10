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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, O.D. ve M.T. isimli şahısların, söz konusu suçlardan toplamda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, 10 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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