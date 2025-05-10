Edinilen bilgilere göre, O.D. ve M.T. isimli şahısların, söz konusu suçlardan toplamda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, 10 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak : PHA
Kaynak: RSS