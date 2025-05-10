Başkan Tutdere yaptığı açıklamada, “Hemşehrimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’in adını yaşatacağımız park için protokolümüzü imzaladık. Belediyemiz ve hayırsever işbirliğiyle Yenimahalle’de 7 bin 500 metrekare alanda kuracağımız Sırrı Süreyya Önder Parkı ile onun adını Adıyaman’ımızda kalıcı kılacağız. Değerli katkıları için hayırsever hemşehrimiz Abdülgani Binici ve ailesine teşekkür ediyor, merhum Sırrı Süreyya Önder’e bir kez daha Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Sırrı Süreyya Önder’in Vefatı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş, ardından İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınmıştı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Sırrı Süreyya Önder’in naaşı, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adıyaman’da Taziye Kabulü

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Adıyaman’da da taziye kabulü yapıldı. DEM Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından organize edilen taziye programına çok sayıda vatandaş katıldı. Parti yetkilileri, Önder’in Adıyaman için önemli bir isim olduğunu belirterek, taziye sürecine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sırrı Süreyya Önder’in adı, yapılacak parkla birlikte Adıyaman’da kalıcı hale getirilecek.

Kaynak : PHA