Kaymakam Seyhan: “Kendisi yalnızca bir sanatçı değil, kültürümüzün taşıyıcısıdır”

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Seyhan, Mehmet Seske’nin hem Adıyaman’ın hem de Türk halk müziğinin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türk Halk Müziği’nin usta ismi, değerli sanatçımız ve hemşehrimiz Mehmet Seske’yi ilçemizde ve makamımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Kendisi yalnızca bir sanatçı değil; aynı zamanda kültürümüzün, müziğimizin taşıyıcısı, ilimizin ve ülkemizin gurur kaynağıdır. Türküleriyle bizi geçmişe bağlayan, bizi bize anlatan bu güçlü sesin kıymetini bilmek hepimizin sorumluluğudur.”

Ziyaretin sonunda sanatçı Mehmet Seske, Gölbaşı’nda bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Seyhan’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA