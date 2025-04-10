Kaymakam Partal: “Ailemiz daha güvenli bir konteynere yerleştirilecek”

Olay, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu, 560 ailenin yaşadığı konteyner kentte meydana geldi. Ferit ve Hatice Turan çiftinin yaşadığı konteynerden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Aynı aileden 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaymakam Partal’dan geçmiş olsun ziyareti

Yangın sonrası olay yerine gelen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Turan ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Partal, "Şükür ki can kaybı yaşanmadı. Ailemizi daha güvenli bir konteynere yerleştireceğiz, zarar gören eşyalar da temin edilecek. Ailede sağlık sorunu bulunan bireyin de ihtiyaç duyduğu ilaçlar karşılanacaktır," dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA