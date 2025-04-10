“İfade özgürlüğü savunusuyla çelişen bir tavır”

Açıklamasında, Adıyaman Belediye Meclisi toplantısında Altınşehir Yapı Kooperatifi’ne ilişkin gündem maddesi görüşülürken, bazı kooperatif üyelerine söz hakkı tanındığını ancak toplantıyı takip eden gazeteci Hacı Gelir’in söz talebinin reddedildiğini belirten Akçal, bu tutumun özellikle CHP'li meclis üyeleri tarafından sergilendiğine dikkat çekti.

“İfade özgürlüğü söylemiyle bağdaşmayan bu tavır kamuoyu önünde özürle karşılık bulmalıdır”

Akçal, “Her fırsatta düşünce ve ifade özgürlüğünü savunduğunu belirten CHP'li üyelerin, bu konuda hem kendi söylemleriyle hem de partilerinin kurumsal ilkeleriyle çelişen bir tavır sergilediklerine tanıklık ettik. Üstelik söz isteyen kişi, Adıyaman basınının duayen isimlerinden, gazeteci büyüğümüz Hacı Gelir’di” dedi.

“CHP’nin ilkeleriyle çatışan davranışı kınıyorum”

Açıklamasında “İnsanı iddiasından vururlar” sözünü hatırlatan Akçal, “CHP’li meclis üyelerinin bu tavrı, ifade özgürlüğü konusundaki iddialarıyla açıkça çelişiyor. Bu çelişkiyi ve gazeteciye reva görülen saygısızlığı kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Belediye kamuoyu önünde özür dilemelidir”

Akçal, açıklamasının devamında, kamuya açık bir toplantıda basın mensubunun susturulmasının demokratik değerlere aykırı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Hacı Gelir’e yönelik bu menfur davranışın yalnızca bir gazeteciye değil, kamuoyunun haber alma ve toplantıları izleme hakkına yapılmış bir müdahale olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Adıyaman Belediyesi’nden açık bir özür bekliyorum. Bu hadisenin göz ardı edilmesi, demokrasi kültürümüz açısından da ciddi bir gerileme olur.”

Kaynak : PHA