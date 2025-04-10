İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada barış ve demokratik toplum vurgusu öne çıktı

Van Milletvekili Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yer aldığı heyet tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin Türkiye’nin içinde bulunduğu sürece dair önemli değerlendirmeler içerdiği vurgulandı.

“Şiddet ve çatışmasızlık vurgusu”

DEM Parti açıklamasında, “Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi” denildi.

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” devam edecek

Parti, önümüzdeki dönemde “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nı daha güçlü bir irade ve özenle hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada, “Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz” ifadesi yer aldı.

“Katkı sunan tüm kesimlere teşekkür”

DEM Parti, açıklamasının sonunda sürece bugüne kadar çeşitli katkılarda bulunan tüm toplumsal kesimlere ve siyasal partilere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle, gerek uyarılarıyla, gerekse de eleştirileriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.”

Görüşme detayları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın eşlik ettiği bildirilmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürmüş, ardından DEM Parti heyetinden yazılı açıklama yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak : PHA