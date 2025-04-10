Belediyede neşe dolu anlar yaşandı

Belediye binasına coşku içerisinde gelen minik misafirler, ilk olarak belediye personeli tarafından karşılandı. Ardından başkanlık makamına alınan öğrenciler, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’la yakından tanışmanın heyecanını yaşadı.

Başkan Hallaç, çocuklarla tek tek ilgilenerek sıcak ve samimi bir ortamda onlarla sohbet etti. Öğrenciler, belediye başkanına çeşitli sorular yöneltti ve yerel yönetim hakkında bilgi aldı.

Hallaç: “Çocuklarımızın yüzünü güldürmek de görevimizdir”

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Hallaç, “Çocuklarımızın o saf ve içten gülümsemeleri her şeye değer. Onları belediyemizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza her zaman sahip çıkmalı, onları en iyi şekilde desteklemeliyiz. Bizler sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil; çocuklarımızın yüzünü güldürmekle, onların hayallerine dokunmakla da sorumluyuz,” ifadelerini kullandı.

Hediyeler ve hatıra fotoğraflarıyla veda

Ziyaretin sonunda belediye tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Anaokulu öğrencileri, bu anlamlı günü belediye binasında çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. Minikler, ziyaretin ardından belediyeden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kaynak : PHA