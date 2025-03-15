Kaymakam Seyhan ve beraberindeki heyet, ilk olarak 19 Mayıs 2016’da Van’ın Gürpınar ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özer Salik’in kabrini ziyaret etti. Şehit mezarı başında dualar okunarak, şehidin aziz hatırası anıldı.

Ziyaretin ikinci durağında, depremzedeler için yapımı tamamlanmak üzere olan kalıcı konutlar yerinde incelendi. Kaymakam Seyhan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Daha sonra ihtiyaç sahibi bir aileyi evlerinde ziyaret eden Kaymakam Seyhan, ailenin durumunu yerinde tespit ederek birebir ilgilendi. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Seyhan, aileye destek sağlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Kaymakam Seyhan, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. İlçede yürütülen hizmetlerin halkın beklentilerine uygun şekilde devam edeceğini belirten Seyhan, devletin her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA