Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2014 yılında kasten adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.,'nin yapılan incelemede Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan fiziki çalışmanın ardından şüpheli, adresinin önünde kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Y., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak : PHA