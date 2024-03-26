YSK’nın seçim kararlarına aykırı

Seçim çalışmaları kapsamında her akşam Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşla bir araya gelen Tutdere, Adıyaman Belediyesinin, YSK’nın 1561 numaralı ilgili Seçim Kararlarına aykırı biçimde Cumhuriyet, Sümerevler ve Eskisaray Mahallerinde bulunan kendisine ait posterleri söktüğünü söyledi.

Diğer partilerin afişlerine dokunulmadı

Diğer partilerin afiş ve posterlerinin kaldırılmadığına dikkat çeken Tutdere, “Siz Tutdere’nin posterini kaldırabilirsiniz ama gönüllerdeki Tutdere sevgisini asla kaldıramazsınız.” dedi. Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gönüllerdeki Tutdere sevgisini kaldıramazsınız”

“Bizler sükunetle, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkese de, tüm partilerden de aynı nezaketi ve aynı duyarlılığı bekliyoruz. Dün gece saat 00.00’da Adıyaman Belediyesi posterlerimize bir operasyon yaparak bazı bölgelerde afişlerimizi kaldırdı. Belediyeye de, diğer partili arkadaşlara da sesleniyorum: biz birbirimize tahammül edeceğiz. Biz hepimiz hemşehriyiz. Diğer partililer hakkında da karar var, kimse o karara uymadı. Sadece Tutdere’nin posterini kaldırıyorlar. Siz Tutdere’nin posterini kaldırabilirsiniz ama gönüllerdeki Tutdere sevgisini asla kaldıramazsınız.”

“Biz herkesi seviyoruz, herkesin posterini karargâhımıza asalım”

Seçim sürecini birlik ve beraberlik atmosferini bozmadan geçirmek istediklerinin altını çizen Tutdere, Belediye Başkan Adaylarına, posterlerini CHP Seçim Koordinasyon Merkezine asma çağrısında bulundu. Tutdere, “O kardeşlerimize çağrı yapıyorum. Duysunlar, biz herkesi seviyoruz, bütün adayların posterlerini göndersinler, seçim karargâhıma asacağım. Biz herkesi seviyoruz, hoşgörümüzle herkesi, bütün hemşehrilerimizi başımızın tacı yapıyoruz. Ben hepinizi seviyorum, birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’ımıza sahip çıkacağız. Seçimi kazanacağız, Adıyaman değişecek, hepiniz hizmetle buluşacaksınız.” ifadelerini kullandı.

YSK’nın ilgili kararı hakkında

YSK’nın 29 Aralık 2023 tarih ve 1561 numaralı Seçim Kararının, 10’uncu madde d bendine göre: vatandaşlar, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 1 Mart 2024 Cuma gününden, propaganda süresinin son günü olan 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, siyasi partilere ya da bağımsız adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asabilecekler veya yapıştırabilecekler, bu ilân ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan muaf olacak.



Kaynak : PHA