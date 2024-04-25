TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, teklifin, milletvekillerinin katkısı alınmadan parlamentoya getirilmesinin, günü kurtarma çabası bile olmadığını söyledi. Kaya, sektörün diğer bileşenleriyle herhangi bir istişare yapılmadan, belli merkezlerde tasarlanan kanun teklifi olduğu için bu teklife olumsuz kanaat sunacaklarını kaydetti.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da kamu yatırımlarında israfın ön planda olduğunu ve verimliliğe dayalı icraat yapılmadığını öne sürerek, "Sağlıklı çevre, hedef alınması gereken önemli hususlardan birisidir. Çünkü çevre bize Allah'ın birer emanetidir. Emanet olarak aldığımız kaynakları en verimli şekilde kullanıp gelecek nesillere aktarmak önemli bir görevimizdir. Üretim yapılmalı ama çevreye karşı sorumluluk da kontrol edilmelidir." dedi.

Enerjinin siyasi bir konu olmadığını ifade eden Çalışkan, yasa teklifi görüşülürken muhalefetin dinlenmesini istedi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Şevkin'in, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin sözlerine, "İşinize gelmeyen hususlarda yargı kararlarını siyasi olarak nitelendirip bütün bir yargı camiasına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti vasfına bu tür bühtanlarda bulunmak, gerçekten milletimiz adına karar veren yargıyı rencide etmektedir, devletimizi rencide etmektedir, milletimizi rencide etmektedir." şeklinde yanıt verdi.

Genel Kurulda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, düzenlemenin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, 30 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı.