oğan, kazanın tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü belirterek, şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.



“Milletçe büyük bir üzüntü içerisindeyiz”



Doğan mesajında, “Katar’da yaşanan helikopter kazasında görevleri başında hayatını kaybeden bir askerimiz ve iki değerli ASELSAN çalışanımızın şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu acı kayıp, sadece ailelerinin değil, milletimizin ortak yasını oluşturuyor. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Görevleri başında verdikleri yaşamları unutulmayacak”



Şehitlerin vatan için gösterdikleri fedakârlığa dikkat çeken Doğan, “Bu değerli evlatlarımız görevleri başında hayatlarını kaybetmiş, ülkemiz için büyük bir fedakârlık göstermiştir. Askerlerimiz ve savunma sanayinde çalışan personelimiz, ülkemizin güvenliği ve ilerlemesi için canla başla görev yapmaktadır. Onların emekleri ve özverileri her zaman saygıyla anılacaktır” dedi.



“Toplumsal dayanışma ve sorumluluk ön planda”



Doğan, şehitlerin geride bıraktığı ailelerin ve toplumun sorumluluğuna da değinerek, “Bu acı hepimizi bir araya getirmeli, dayanışma ruhumuzu güçlendirmelidir. Şehitlerimizin aileleri yalnız değildir; millet olarak yanlarında olmak hepimizin ortak görevidir. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik, en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.



“Kazanın tüm yönleriyle araştırılması önemli”



Kazanın nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, “Benzer acıların tekrar yaşanmaması için kazanın tüm yönlerinin şeffaf bir şekilde araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Görev başındaki tüm personelimizin güvenliği her zaman öncelikli olmalıdır” dedi.



“Şehitlerimizin hatırası yaşatılacak”



Açıklamasını tamamlayan Doğan, “Vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatmak hepimizin görevidir. Tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net