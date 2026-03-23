"Amerikan Tarafına Gerekli Sinyaller Veriliyor"

Başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, özellikle Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı ihtimalleri üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Peskov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elbette, bu eğilim devam ederse, çok büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacak. Bununla ilgili Amerikan tarafına gerekli sinyaller veriliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Rusya, Buşehr nükleer santraliyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile sürekli diyalog halinde."

Çözüm Siyasi ve Diplomatik Kanallarda

Orta Doğu'daki tırmanan gerilime de değinen Sözcü Peskov, bölgedeki durumun ancak siyasi ve diplomatik yollarla yatıştırılabileceğini ifade etti. Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna konularında karşılıklı istihbarat desteğini kesme teklifinde bulunduğu yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanlayarak, "Bu doğru olmayan bir bilgi" dedi.

Kim Jong-un'un Rusya Ziyareti Gündemde

Kremlin Sözcüsü, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyarete ilişkin de bilgi verdi. Peskov, ziyaretin takvimine dair, "Diplomatik kanallar aracılığıyla tarihler üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşebilecek" şeklinde konuştu.

