Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kapsamdaki meslek sayısı 204'ten 244'e çıkarıldı.

40 Yeni Meslek Kapsama Alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik öneme sahip alanlar ile dijital ve yeşil dönüşüm odaklı mesleklerin önceliklendirildiğini belirtti. Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı."

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş kazalarının önlenmesi ve üretimde verimliliğin sağlanması amacıyla belirli meslek gruplarında zorunlu tutuluyor.

