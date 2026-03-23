ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik sürece ilişkin İsrail basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik verdiği ültimatomun "çok iyi" sonuçlanacağını iddia ederek bölgedeki gerilimi tırmandıran ifadeler kullandı.

Enerji Santralleri ve "Yok Edilme" Tehdidi

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması durumunda enerji santrallerine saldırı düzenleneceği yönündeki tehdidini yineleyen Trump, bu sürecin "İran'ın tamamen yok edilmesine" yol açabileceğini öne sürdü. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Trump, şu ifadeleri kullandı:



“Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik tehdit ‘çok iyi’ sonuçlanacak.”

NATO Müttefiklerine Eleştiri

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi ve küresel enerji güvenliği noktasına değinen Trump, sürecin askeri ve diplomatik boyutunda NATO müttefiklerini yeterli desteği vermemekle suçladı. Müttefik ülkelerin tutumunu eleştiren Trump, “Bu ülkeler hiçbir şey yapmıyor” şeklinde konuştu.

