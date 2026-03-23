Planlanan yörüngesine yerleştiği bildirilen uydu grubu, ülkenin uzay çalışmalarındaki yeni adımı olarak kayıtlara geçti.

Jielong-3 Roketiyle Denizden Fırlatıldı

Çin tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ‘CentiSpace-02’ uydu grubunun fırlatma işlemi dün yerel saatle 23.49’da gerçekleştirildi. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi koordinesinde yürütülen operasyonda, fırlatma platformu olarak Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıkları seçildi.

10'uncu Başarılı Görev

Yörüngesine sorunsuz şekilde yerleşen uyduları taşıyan ‘Jielong-3’ taşıyıcı roketi, bu operasyonla birlikte önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Söz konusu fırlatmanın, ‘Jielong-3’ taşıyıcı roketinin gerçekleştirdiği 10’uncu uçuş görevi olduğu ifade edildi.

