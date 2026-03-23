Taşınmaz Satış İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Konuya ilişkin satış ilanı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 İlde Yatırım Fırsatı Sunuluyor

ÖİB tarafından yapılan resmi duyuruya göre, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar; Konya’nın Ereğli, Muğla’nın Bodrum, Aydın’ın Didim, Mersin’in Silifke, İstanbul’un Sarıyer ve Çanakkale’nin merkez ilçelerinde konumlanıyor. Stratejik noktalarda yer alan bu taşınmazlar için yatırımcıların teklif verme süreci başladı.

Son Teklif Tarihleri Belirlendi

Yatırımcılar için belirlenen takvime göre, Konya ve Muğla illerinde bulunan taşınmazlar için son teklif verme süresi 28 Nisan olarak açıklandı. Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale illerindeki taşınmazlar için ise son başvuru tarihi 29 Nisan olarak belirlendi.

Pazarlık Ve Açık Artırma Usulü Uygulanacak

İhale süreçleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf yöntemiyle teklif alınması ve ardından gerçekleştirilecek görüşmelerle "pazarlık" usulüyle yürütülecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak olan açık artırma aşamasıyla nihayete erdirilecek.

HABER KAYNAK: TEKHA