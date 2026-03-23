





Rekabet Kurulu, yumuşak şeker (jelibon) sektöründe faaliyet gösteren ilgili marka hakkında, pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabeti engellediği iddiaları üzerine soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön Araştırma Tamamlandı: Bulgular Ciddi Bulundu

Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu şirket hakkında ocak ayında başlatılan ön araştırma süreci tamamlanarak karara bağlandı. Kurul, ön araştırma safhasında elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri detaylı bir şekilde müzakere etti. Yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, firma hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini kararlaştırdı.

Rakipleri Dışlama ve Fiyat Müdahalesi İddiası

Soruşturmanın odak noktasını, firmanın yumuşak şeker pazarındaki hakim gücünü kullanarak piyasadaki rekabet ortamını bozduğu iddiaları oluşturuyor. İnceleme; şirketin rakiplerini pazar dışına itecek uygulamalarda bulunduğu ve satış noktalarındaki ürünlerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ederek serbest piyasa koşullarını ihlal ettiği şüpheleri çerçevesinde yürütülecek.

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında firmanın pazar stratejilerini ve ticari faaliyetlerini mercek altına alacak.

HABER KAYNAK: TEKHA