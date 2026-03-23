

Dünya Meteoroloji Örgütü Verilerine Göre İklim Alarm Veriyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren hava durumu kuruluşunun verilerine göre, 2015-2025 yılları arasındaki son 11 yıllık süreç, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana dünyadaki en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan Küresel İklim Durumu raporunda, 2025 yılının en sıcak yıllar sıralamasında ikinci ya da üçüncü sırada yer aldığı bildirildi. 1850 yılından bu yana tutulan veriler, son 11 yılın tarihin en sıcak süreci olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu.

Sıcaklık Artışı Sanayi Öncesi Dönemi Katladı

Yayımlanan rapora göre, 2025 yılında küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,43 dereceye ulaştı. Bu durum, bilim insanları tarafından daha önce yapılan iklim tahminlerinin de doğrulandığını gösterdi. Raporda ayrıca 2024 yılının, sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en sıcak yıl olduğu teyit edildi. 2015 Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedeflenmişti; ancak son veriler bu hedefe ulaşma konusunda dünya genelinde ciddi bir mesafe ve zorluk bulunduğunu gözler önüne serdi.

Buzullardaki Erime Kritik Seviyelere Ulaştı

İklim krizinin bir diğer boyutu olarak buzullardaki erimenin hız kazandığına dikkat çekildi. Özellikle İzlanda ve Kuzey Amerika bölgesindeki buzullarda ciddi kütle kayıpları yaşandığı, bu kayıpların tarihteki en yüksek seviyeler arasında yer aldığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel iklim durumunu "acil" olarak nitelendirdi. Guterres, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gezegenin sınırları zorlanıyor ve tüm temel iklim göstergeleri alarm veriyor."

