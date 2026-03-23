Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Orta Doğu'da kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi durumunda, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme faaliyetlerine askeri destek verebileceklerini açıkladı.

"Teknolojimiz Dünya Standartlarının Üzerinde"

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Bakan Motegi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını değerlendirdi. Japonya’nın askeri kabiliyetlerine dikkat çeken Motegi, ülkesinin mayın temizleme teknolojisinin dünyada en üst seviyede olduğunu vurguladı. Bu kapasitenin bölgedeki güvenliğe katkı sağlayabileceğini belirten Bakan, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birimlerinin olası bir operasyon için sevk edilebileceğinin sinyalini verdi.

"Tam Ateşkes Durumunda Gündeme Gelebilir"

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin önemine değinen Toshimitsu Motegi, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, varsayımsal olarak, mayın temizleme gibi konular gündeme gelebilir. Ateşkes sağlanırsa ve deniz mayınları bir engel oluşturuyorsa, o zaman bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

Japonya'nın bu hamlesi, enerji koridorlarının güvenliği ve bölgedeki stratejik dengeler açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.

HABER KAYNAK: JAPONYA / TEKHA