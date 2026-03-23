Yumuşak şeker sektörünün önde gelen oyuncularından Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti., Rekabet Kurulu tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturmanın merkezine oturdu. Kurum, ocak ayında başlattığı ön araştırmayı tamamlayarak, şirket hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Hakim Durumu Kötüye Kullanma İddiası

Kurulun soruşturma gerekçesi, Haribo’nun yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddialarına dayanıyor. Söz konusu iddialar arasında rakiplerin piyasadan dışlanması, fiili münhasırlık yaratacak uygulamalar ve satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale edilmesi gibi kritik konular bulunuyor.

Soruşturma Süreci Ve Kurul Açıklaması

Rekabet Kurulu, soruşturma kararının doğrudan bir ihlal tespiti veya yaptırım anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Karar, yalnızca iddiaların detaylı şekilde incelenmesi ve pazar koşullarının değerlendirilmesi amacıyla alınmış bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Kurul, soruşturmanın sonucunda Haribo’nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini net bir şekilde tespit edecek.

