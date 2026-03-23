Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avustralya’nın başkenti Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada, küresel ekonominin ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Birol, mevcut durumu 1970'li yıllardaki petrol şokları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle kıyasladı.

"İki Petrol ve Bir Doğal Gaz Krizinin Birleşimi"

Yaşanan süreci “iki petrol krizi ve bir doğal gaz krizinin birleşimi” olarak nitelendiren Fatih Birol, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel piyasalar üzerindeki baskısına dikkat çekti. Birol, krizin boyutlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehdit altında. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini umuyorum. Kriz bu şekilde devam ederse hiçbir ülke etkilerden muaf kalmayacak, bu nedenle küresel çabaya ihtiyaç var.”

Stratejik Petrol Stokları Gündemde

Bölgedeki enerji altyapısının ağır hasar gördüğünü kaydeden Birol, krizin etkilerini hafifletmek adına yürütülen diplomasi trafiğine de değindi. IEA Başkanı, Asya ve Avrupa hükümetleriyle stratejik petrol stoklarının serbest bırakılması konusunda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

