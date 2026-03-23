İran Savunma Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a ait adalara veya kıyı bölgelerine yönelik olası bir askeri saldırı gerçekleştirmesi durumunda Basra Körfezi’ne mayın döşenebileceği uyarısında bulunuldu.

Ülke Güvenliği İçin Askeri Karşılık Sinyali

Konsey, ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan hedef alacak her türlü askeri hamleye karşı en sert şekilde karşılık verileceğini vurguladı. Yapılan duyuruda, bölgedeki stratejik dengeleri değiştirebilecek bu hamle kapsamında, Basra Körfezi’nde mayınlama seçeneğinin ciddi bir şekilde değerlendirileceği ifade edildi.

HABER KAYNAK: TEKHA