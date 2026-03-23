Tarih: Mart 23, 2026

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Pınarbaşı mevkiinde, Sincik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, düğün için gittikleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Pütürge’ye dönüş yapan ailenin içinde bulunduğu B.G. (43) idaresindeki 44 AGT 428 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp uçuruma yuvarlandı. Kazanın, yoldan geçen başka bir sürücünün yaklaşık 2 saat sonra durumu fark ederek ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sibel Güzel burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan E.G. (33), M.G. (32), B.G. (43) ve T.Ö. tedavi altına alınırken M.G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER KAYNAK: Cem Parlak-Malatya/TEKHA