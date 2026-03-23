Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mart ayında geriledi.
Şubat ayında 85,7 olan endeks, Mart ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 85,0 seviyesine indi.
Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 71,3'ten 72,8'e yükselerek yüzde 2,0 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 1,3 azalarak 85,6 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında yüzde 2,9 düşüşle 79,1'e gerilerken, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de yüzde 0,5 azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.
