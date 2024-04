Bir yerel seçimi geride bıraktık. Sonuçların ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hiç şüphesiz bu seçimde CHP tarihi bir başarı kazandı. Bu ülkeye demokrasiyi ve özgürlükleri getiren Cumhuriyet Halk Partisi yeniden umut olmaya başladı.

Sandığa giden emekli değişim dedi,

Üniversite bitiren ama bir iş bulamayan genç değişim dedi. Evine ekmek götüremeyen baba çocuklarımın gözlerine bakamıyorum artık yeter dedi. Çocuklarını okula gönderen annenin ekonomik çaresizliği sandığa yansıdı.

Atanamayan Öğretmenler, atanamayan sağlıkçılar, mühendisler, engelliler artık yeter dedi!...

Toplum aslında önemli mesajlar verdi. En önemliside seçmen ayrıştırmacı politikaya hayır dedi. Yönlendirici faktör ekonomik olsa da ben daha iyi yönetirim algısı elbette önemlidir. CHP'nin 11 olan büyükşehir belediye sayısını 14’e ve kazandığı il sayısını da 39’a yükseltmesi CHP tabanında umudu yükseltti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Büyükşehir Belediye Başkanlığı 21 İl Belediye Başkanlığı 337 ilçe belediye başkanlığı ve 48 Belde Belediyesi kazanmasının önemi çok büyüktür.

CHP'li belediyeler halkın umudu olmuş.Örneğin İstanbul'da Sn.Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hizmetler. CHP' li belediyelerin Sosyal Belediyecilik anlayışını halka benimsetmeleri önemli olmuştur.

Bir hakkı teslim etmek gerekir. 2009 Yerel seçimlerinde CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük şehirlerde doğru adayların belirlemesi ve sonrasında sosyal belediyeciliği tam anlamıyla hayata geçiren belediye başkanların başarısı elbette bu sürece önemli katkılar sunmuştur.

Sosyal belediyecilik anlayışı hiç şüphesiz dalga dalga yayılmalıdır. CHP'nin kazandığı iller arasında AKP ve MHP’nin kalesi sayılan Adıyaman, Kütahya, Afyon gibi iller Bursa, Balıkesir gibi CHP’nin yıllarca seçim kazanamadığı kentler de var.

Bu tablo, yerel seçim sonuçlarının, önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler konusunda da mesajlar verdiğini gösteriyor.

Bu mesajların ilki Cumhurbaşkanı Sn.Tayyip Erdoğan ve AKP'nin sandıkta yenilmez olmadığıdır. Seçmen sandıktan yıllar sonra CHP’yi birinci parti, AKP'yide de ikinci parti olarak çıkardı.

Yerel seçim sonuçları, 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde kaybolan, iktidarın değişebileceği umudunu yeniden yeşerttiği düşüncesine kesinlikle katılıyorum.

Bu seçimlerde CHP’nin tarihi bir başarı kazanması sosyal, şeffaf, hesap verebilirlik anlayışıyla devam ettiği sürece ve halka güven verdiği sürece CHP, belediye başkanlığı kazandığı illerde toplam 50 milyona yakın yurttaşa, Ülke nüfusunun yüzde 60’ına hizmet götürecek. Belediyelerdeki başarısı ve genel siyasette atacağı adımlar ülkenin geleceğini belirleyecek. Genel seçimlerde yeniden umudu yeşertir.

İktidarın kötü ekonomi yönetimi ve onun yol açtığı hayat pahalılığının halka sirayet ettiğini saha çalışmalarımızda da sık sık tanık olduk.

2024 yılı yerel seçimlerindeki bu büyük başarı ekonomik koşullar mı, değişim mi, adayların profilleri mi etkili oldu?...

Evet, boş tencere etkili oldu. Emekli aylıkları, asgari ücretlerin yoksulluk sınırının altına düşmesi, yüksek enflasyon ve ekonominin iyi yönetilmemesi büyük etkisi var. Sürekli halkın içinde olan biri olarak, saha çalışmalarımızda şunu net gördüm. Yıllardır mevcut AKP iktidarına oy veren seçmen artık AKP'nin ülkeyi iyi yönetmediğini, değişimin şart olduğunu söylüyordu. Mülteci sorununu dile getiriyordu. Anneler çocuklarının işsiziğine vurgu yapıyordu. Ekonomi, tarım politikası, yaşanan hukuksuzluklar, ayrıştıcı polktikalar bu süreci etkiledi. Üretmeden tüketen bir ülke olduk. Seçmen, tüm bunları sorguladı. İktidara Çok ciddi uyarıda bulundu.



Memleketim Adıyaman'da CHP'nin %49.75, AKP'nin % 27.43 ve düşünün Adıyaman Akp'nin kalesiydi. Bu başarıda hiç kuşkusuz örgütlerin ve Belediye Başkan adayı Sn. Abdurrahman Tutdere'nin performsı gözardı edilemez. Başarılı bir Milletvekiliği yaptı. Adıyaman'ı deprem esnasında da yalnız bırakmadı. Kendisini bir kez daha kutluyorum.

Sahipsiz Adıyaman, ırgat ili Adıyaman 6 Şubatta yaşanan depremde iktidar tarafından yalnız bırakıldı. Adıyaman halkı bunu unutmadı.

Türkiye genelinde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi 1. Parti oldu. Rehavete kapılmadan, halkçı politikalarla, Yapılacak ilk genel seçimlerde CHP'nin iktidar olacağına inanıyorum.

Sonuç olarak;

Adaletin, huzurun, eşitliğin yaşayabildiği bir gelecek yaratabiliriz. Vazgeçmeyeceğiz, umutsuzluğa teslim olmayacağız.

Herkes için eşit ve adil bir yaşam.

Bu işe başlarken bir hayalim vardı;

Her baba evine ekmek götürecek, çocukları aç yatağa girmeyecek, her kadın bende varım diyecek, her genç idealinin peşinde gitme gücünü ve imkanını bulabilecek. Evet bir hayalim var, Bunu birlikte başaracağız...