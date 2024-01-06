Yeni yılda beklentilerim, ülkemde adaletli bir gelir dağılımı olsun, insan hakları konusunda yaşanan haksızlıkların giderilmesi, Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi yaşama geçsin istiyorum. Çağdaş, laik ve bilimsel eğitimden asla ödün vermeyelim. Bilimde, Sanatta dünya ülkeleriyle yarışalım istiyorum.

Yeni yılda beklentilerim, ülkemde adaletli bir gelir dağılımı olsun, insan hakları konusunda yaşanan haksızlıkların giderilmesi, Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi yaşama geçsin istiyorum. Çağdaş, laik ve bilimsel eğitimden asla ödün vermeyelim. Bilimde, Sanatta dünya ülkeleriyle yarışalım istiyorum.

Sağlıkta çağ atlarmıyız bilemiyorum! AMA en azından sağlık çalışanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız,mühendislerimiz ülkemizi terk ediyor, dilerim beyin göçü dursun.

Atanamayan Öğretmenler, Sağlıkçılar, Engeliler atansın istiyorum.

Yargıda bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi sözde değil özde olmalıdır.

Gazetecilerin, yazarların, çizerlerin düşüncesini özgür ce ifade ettiği bir yıl olsun istiyorum.

Doğa ile barışık, dünya ile barışık bir anlayışın egemen olmasını diliyorum.

Üniversite gençleri iş bulsun istiyorum. Üniversite demişken KYK yurtlarında yaşanan yaşanan olumsuzlukların ( asansör kazaları, gıda zehirlenmeleri, vb)yaşanmamasını diliyorum.

Zamlar da olmasın dediğinizi duyar gibiyim!...

Her ailenin buzdolabında, et,yumurta, yoğurt, süt,peynir olsun, çocuklar sağlıklı beslensin istiyorum.

Depremde evini kaybeden vatandaşlarımızın evi olsun istiyorum.

Savaşların olmadığı, insanın insanca yaşayacağı bir yıl olsun istiyorum.

Galiba çok şey istedim

Sağlıklı,Mutlu ve adaletli bir yıl olsun.